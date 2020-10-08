08 октября 2020
07 октября 2020

В ЯНАО глава департамента попался на махинациях с закупками

© Служба новостей «URA.RU»
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Дума 27.01.16 Сургут, чиновник, чешет голову
Чиновник из Надымского района заключил за день семь контрактов с одним подрядчиком Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Надымском районе ЯНАО глава департамента муниципального имущества заключил семь контрактов с одним подрядчиком за один день. Странности в закупках заинтересовали прокуроров, которые увидели в этом попытку избежать конкуренции и наказали чиновника. Об этом сообщили в окружном надзорном ведомстве.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что департамент с ведома руководителя подписал с местной компанией «Центр технического проектирования» договоры о кадастровых работах. Четыре из них касались работ по земельным участкам на общую сумму 835 тысяч рублей, еще три — работ по капитальному строительству на 900 тысяч рублей.

«Заключение договоров в один день с одним и тем же исполнителем и на выполнение одинаковых работ свидетельствует об искусственном „дроблении“ единой закупки на множество договоров с целью избежания конкурентных процедур», — пояснили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Там добавили, что это нарушение ограничивает конкуренцию и мешает правам предпринимателей. Надымский городской прокурор возбудил в отношении директора департамента два административных дела. Чиновника оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В прокуратуре не называют имя главы департамента, однако известно, что с осени 2018 года ведомством руководит Владимир Галимский. Получить его комментарий к моменту публикации URA.RU не удалось, чиновник не ответил на звонки агентства.

«Центр технического проектирования» является одним из крупнейших подрядчиков департамента муниципального имущества Надымского района. В разное время компания и ведомство заключили 15 контрактов на общую сумму 3,1 млн рублей. Представители «Центра» отказались от общения с журналистом URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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