Армения и Азербайджан примут участие в переговорах в Москве

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Празднование Дня народов Среднего Урала в парке
Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения примут участие в консультациях в Москве. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве», — приводит слова Захаровой РИА «Новости». Также она добавила, что сейчас идет активная подготовка к ним.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Мировое сообщество призывает прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Президент России Владимир Путин уверен, что происходящее в непризнанной республике является трагедией, передает RT. Позднее он провел телефонные разговоры с президентами враждующих стран. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе закончатся только при условии капитуляции террористических групп. Говоря о сотрудничестве Армении и России, политик отметил, что «неотъемлемым компонентом» отношений двух стран является военно-техническое сотрудничество.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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