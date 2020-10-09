В Москве планируют новые ограничения по коронавирусу. Это отразится на молодежи

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Ева Польна. Концерт в Екатеринбурге., вечеринка, клуб
В Москве планируют закрыть ночные заведения Фото: Марина Молдавская © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве планируют закрыть ночные клубы и бары из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — сообщил источник в московской мэрии. По его словам, такие меры могут применить, чтобы сократить количество людей в городе. Если снизить это число не удастся, то придется вернуться к весенним ограничениям.

В России за минувшие сутки обнаружено 12 126 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии в стране. В Москве заболел 3 701 человек. Ранее в качестве ограничений в столице ограничили проезд пенсионеров и школьников в общественном транспорте, передает «Национальная служба новостей». Также сотрудников компаний рекомендуют отправить на удаленный режим работы, а школам устроить каникулы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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