В аптеках Урала пропал препарат для астматиков

Проблему с наличием препарата и в других городах УрФО подтверждает сайт единой аптечной справочной «Ваше Лекарство» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В аптечных сетях Свердловской и Челябинской областей — дефицит препарата «Форадил Комби», который используют астматики для терапии приступов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители городов, которым необходимо данное лекарство. Проблему с наличием препарата и в других городах УрФО подтверждает сайт единой аптечной справочной «Ваше Лекарство».

«В Челябинске практически не осталось аптек, где можно купить „Форадил Комби“ хоть какой-то дозировки. То же самое и в Екатеринбурге. В аптеках говорят, что будет завоз, но и после него препарат не появляется. Либо раскупают, либо уже не поставляют», — рассказал собеседник.

В сети аптек «Живика» в Екатеринбурге корреспонденту URA.RU сообщили, что данный препарат отсутствует на складах и неизвестно когда будет следующий завоз. На справочном портале «Медгородок.ру» сообщается, что препарат есть в наличии только в пяти аптеках города. Всего в городе, по данным 2ГИС, 831 аптека.

В трех аптечных сетях Сургута корреспонденту URA.RU сообщили, что у них нет в наличии этого препарата и посоветовали обговорить с врачом другую методику лечения. В единой аптечной справочной «Ваше Лекарство» указано, что данный препарат отсутствует в Кургане, Перми, Березниках, Кунгуре, Нижнем Тагиле, Тобольске, Сургуте, Нижневартовске и Миассе. При этом на Ямале препарат есть во всех крупных городах округа.

Форадил Комби — препарат с противовоспалительным и бронхолитическим действием. Используется в качестве поддерживающей терапии и для купирования приступов, или как поддерживающую терапию бронхиальной астмы.