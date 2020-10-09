В Дагестане произошло массовое отравление детей

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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, палата, больничная палата, медики, медицина, больница
Более 40 детей попали в больницу из-за кишечной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Махачкале более 40 детей госпитализировали с острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в Минздраве региона.

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка», — говорится в сообщении. По данным ведомства, они находятся в состоянии средней тяжести. Причину произошедшего расследует Роспотребнадзор.

Также ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. По его указу в детсады, в которых заболели дети направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи. Воспитанники данных учреждений будут находится под медицинским наблюдением в течение недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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