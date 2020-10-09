В Дагестане произошло массовое отравление детей

В Махачкале более 40 детей госпитализировали с острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в Минздраве региона.
«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка», — говорится в сообщении. По данным ведомства, они находятся в состоянии средней тяжести. Причину произошедшего расследует Роспотребнадзор.
Также ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. По его указу в детсады, в которых заболели дети направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи. Воспитанники данных учреждений будут находится под медицинским наблюдением в течение недели.
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