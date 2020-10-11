Жители Екатеринбурга могут проверить себя с помощью URA.RU

Жители Екатеринбурга могут проверить свою грамотность в ходе «Тотального диктанта». Одну из площадок предоставит информационное агентство URA.RU.
Испытать свои знания жители Екатеринбурга могут на площадке «Тотального диктанта» в УрФУ на ул. Ленина, 51 в аудитории №248. Диктант начнется 17 октября в 13:00. URA.RU участвует в акции уже пятый год. На этот раз диктант будет организован с учетом санитарных норм. В время мероприятия будет соблюдаться социальная дистанция, все участники в обязательно порядке будут в масках. Всего в диктанте сможет принять участие 27 человек. «Мест осталось немного», — предупредили организаторы. Для участия в акции обязательна
Акция «Тотальный диктант» проходит в России в 17 раз, в ней участвуют тысячи россиян. Вместе с журналистами «URA.RU» дикторами ранее были спортивный комментатор Виктор Гусев, музыкант Алексей Кортнев, писатели Татьяна Устинова и Дина Рубина, телеведущие Дмитрий Дибров и Анатолий Вассерман, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.
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