ЧП с младенцем в Карпинске повлечет массовую проверку чиновников

Заморенную голодом девочку доставили в Екатеринбург (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В дело 6-месячной девочки, которую мать держала в шкафу, вмешалась уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Она подготовила обращение в прокуратуру с просьбой проверить деятельность органов опеки Карпинска, где произошел инцидент.

«Мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности/бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае», — сообщила Кузнецова. Она добавила, что предложила перевести девочку в Москву, но в настоящее время ребенок проходит комплексное обследование в Екатеринбурге. Также детский омбудсмен уточнила, что на старших детей — мальчика 13 лет и девочки 3 лет — оформлена опека на бабушку.

Между тем, в отношении 37-летней матери детей возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»). Женщина проходит психиатрическую экспертизу в одном из медицинских учреждений области.

Шестимесячную девочку обнаружили в запертом шкафу в одной из квартир Карпинска. 37-летняя Юлия не хотела третьего ребенка, так как развелась незадолго до родов. Убить дочь она не решилась, и попробовала уморить ее голодом: положила девочку в сумку и убрала в шкаф. Ребенка тайком подкармливал старший брат, во время дня рождения которого гости услышали издаваемые новорожденной звуки. Ребенка обнаружила одна из подруг хозяйки квартиры.