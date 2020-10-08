На сургутских ГРЭС начались неожиданные ремонтные работы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте возникли проблемы с подачей отопления из-за внештатных ситуаций на обеих сургутских ГРЭС. Об этом URA.RU сообщил источник, работающий в сфере теплоснабжения города.

«На ГРЭС-1 произошел порыв на подающем теплопроводе. Из-за этого всю нагрузку электростанции по теплоснабжению пришлось на сутки взять на себя „Городским тепловым сетям“. Это привело к тому, что в некоторых микрорайонах происходило снижение температуры теплоносителя и перебои с поставкой горячей воды. Сейчас ситуация устранена. Но 12 октября на ГРЭС-2 будет проходить устранение дефекта на внутреннем трубопроводе. Из-за этого на сутки произойдет отключение отопления в домах в поселках Кедровый и Финский. Эта сообщение из ГРЭС-2, конечно, стала для городских энергетиков полной неожиданностью», — сообщил инсайдер. Копии обеих факсограмм из электростанций имеются в распоряжении редакции.

В пресс-службе сургутской ГРЭС-1 попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе сургутской ГРЭС-2 URA.RU заявили, что не планируют отключать подачу теплоносителя в ближайшее время. В администрацию Сургута также был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала там также не ответили на запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что директор сургутской ГРЭС-1 Олег Вергейчик в октябре 2019 года на депутатских слушаниях в городской думе заявлял о том, что строительство третьей тепломагистрали от электростанций позволит избегать перебоев с подачей тепла во время аварийных и внештатных ситуациях. Перспектива реализации этого проекта сейчас обсуждается в городе.