Михалкова рассказала, как стать красивой и успешной

Юлия Михалкова объяснила, почему она такая красивая и успешная Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телезвезда, артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о фразе, которую она никогда не произносит. В своем Instagram девушка призналась, что запрет на эти слова помог ей стать красивой и успешной.

«Многое получается, потому что точно знаю, чего хочу в жизни. А понять, чего хочу от жизни я смогла, когда перестала начинать фразу словами «мне кажется», — написала Михалкова в соцсети.

Звезда «Уральских пельменей» поделилась полной формулой успеха и красоты, которая начинается с отказа от этих слов. Артистка объяснила, что хорошо выглядит, поскольку любит то, чем занимается. А раз работа любимая, у Михалковой многое на ней получается. В жизни все взаимосвязано, заключила она.

Девушка также призналась, что слова: «мне кажется», — это уже вторая фраза, отказ от которой помогает ей быть красивой и счастливой. Однако спорт и ежедневный уход за внешностью также помогают телезвезде лучше выглядеть, говорит Михалкова.