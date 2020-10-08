В свердловском городе энергетики самовольно отключили свет

В Каменск-Уральском без предупреждения отключили электричество на нескольких объектах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Каменске-Уральском несколько объектов остались без электроэнергии из-за действий сетевой организации «Модуль». Компания отключила электричество, не уведомив об этом потребителей и другие энергетические структуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

В компании отметили, что одним из источников электроэнергии в городе является трансформаторная подстанция (ТП-7990), у которой сменился собственник. Новым владельцем стало ООО «Модуль», которое и перекрыло подачу электричества объектам, запитанным через сети других компаний. «Есть установленный порядок взаимодействия организаций на розничном рынке электроэнергии. Ни один собственник или иной владелец сетей не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии и требовать за это оплату. К тому же в случае ограничения режима энергопотребления, сетевая организация уведомляет потребителя напрямую или через гарантирующего поставщика. Иными словами, новый владелец обязан был предупредить об отключениях, но видимо, не посчитал нужным сделать этого», — прокомментировал начальник управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Из-за внештатной ситуации на несколько часов были обесточены стройка нового детского сада в микрорайоне Южный, а также стройка жилого дома. На момент публикации получить комментарий в ООО «Модуль» не удалось, на звонки по телефонам, указанным на сайте организации, никто не ответил.