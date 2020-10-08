08 октября 2020
07 октября 2020

Министр финансов Пермского края покинула пост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытое заседание правительства. Пермь, чугарина елена
Елена Чугарина написала заявление в пятницу, 9 октября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина покинула свой пост. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Сегодня она написала заявление на увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности министра будет замминистра финансов Любовь Ярушина», — отметили в пресс-службе. В структуре минфина Ярушина курировала управление бюджетной политики в отраслях экономики.

Чугарина была назначена министром финансов в феврале 2017 года. До того она работала первым замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, возглавлял который экс-губернатор края, министр экономразвития РФ Максим Решетников. Ранее источники URA.RU сообщали, что она может перейти на работу в федеральное Минэкономики, вслед за своим шефом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...