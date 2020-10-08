Министр финансов Пермского края покинула пост

Елена Чугарина написала заявление в пятницу, 9 октября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина покинула свой пост. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Сегодня она написала заявление на увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности министра будет замминистра финансов Любовь Ярушина», — отметили в пресс-службе. В структуре минфина Ярушина курировала управление бюджетной политики в отраслях экономики.

Чугарина была назначена министром финансов в феврале 2017 года. До того она работала первым замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, возглавлял который экс-губернатор края, министр экономразвития РФ Максим Решетников. Ранее источники URA.RU сообщали, что она может перейти на работу в федеральное Минэкономики, вслед за своим шефом.