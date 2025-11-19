«Такого не было 10 лет»: врачи рассказали, как спасали пострадавших в ДТП на пермской трассе

Ситуация с одновременным поступлением такого количества тяжелых пациентов не возникала в стационаре более 10 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург 14 ноября пострадали 19 человек, семь из них погибли. Десять выживших были доставлены в Кунгурскую больницу. Местная газета «Искра» пообщалась с руководством учреждения. Оказалось, что ситуация с одновременным поступлением такого количества тяжелых пациентов не возникала в стационаре более 10 лет.

«После получения информации о происшествии главный врач Кунгурской больницы инициировал подготовку к приему пострадавших. Координацией действий занималась заместитель главного врача по лечебной части Людмила Муравьева. Были оперативно проинформированы все службы стационара. На работу вышли все травматологи, заведующие отделениями хирургии и урологии. Усилены работы в рентгенологическом и приемном отделениях, а также в операционном блоке. Сотрудники других отделений также подключились к работе, не ущемляя интересы своих пациентов», — пишет издание.

Одновременно с прибытием машин скорой помощи начали приезжать родственники пострадавших. Людмила Муравьева взяла на себя задачу по общению с ними. Она отметила их выдержку и готовность сотрудничать: родственники без истерик выполняли все просьбы и в дальнейшем помогали с оформлением документов, поскольку не все пациенты находились в ясном сознании.

По словам руководителя, ключевым фактором успеха стала слаженность действий и четкое понимание каждым сотрудником своей роли в общей работе. Она подчеркнула, что каждый сотрудник действовал спокойно и профессионально, без лишних эмоций. Муравьева отметила, что в такой ситуации сложно выделить кого-то индивидуально — вклад каждого был значим. 17 ноября министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень посетила Кунгурскую больницу и выразила личную благодарность медицинскому персоналу за оперативную и координированную работу.