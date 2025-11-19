Коллектив ботсада ПГНИУ опасается гибели редких растений на фоне понижения температуры

Из-за ухудшения микроклимата растения в оранжерее начали гибнуть (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Коллектив ботанического сада Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) опасается гибели редких растений в тропической оранжерее. Сейчас сотрудники учреждения пытаются решить проблему с помощью тепловых пушек, но из-за ухудшения микроклимата некоторые растения уже начали засыхать.

«Температура воздуха в оранжерее понизилась до +15…+17 градусов, хотя должна быть не менее +25 градусов Цельсия. Чтобы хоть как-то поддержать микроклимат, сотрудники сада установили в оранжерее пять тепловых пушек. Но устройства сушат воздух и все равно не поднимают температуру до минимально допустимой. Уникальные коллекции уже начинают гибнуть. Например, в сентябре из-за холодной воды погибла „изюминка“ водной коллекции — виктория амазонская», — пишет 59.RU со ссылкой на сотрудника оранжереи Александра Дядика.

Проблема, как указывает СМИ, в работе 1теплообменника — из-за физического износа он начал протекать, что и привело к понижению температуры в ботсаду. На необходимость ремонта устройства директор ботанического сада Сергей Шумихин обращал внимание руководства ПГНИУ. В пресс-службе университета URA.RU рассказали, что сейчас температура воздуха в оранжерее превышает 20 градусов, а сотрудниками ботсада предпринимаются все необходимые меры для сохранения растений. «Для обеспечения и поддержания условий для сохранения коллекции устанавливаются дополнительные обогревательные приборы — тепловые пушки. Это делается ежегодно. Сотрудниками хозяйственного управления ПГНИУ отремонтирован бойлер, который используется для подогрева воды. Ведутся работы по установке новых светильников. Ботанический сад продолжает работать в обычном режиме, проводятся экскурсии и мероприятия», — отметили в пресс-службе университета.

