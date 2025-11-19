В полиции возбудили уголовное дело после поджога автомобилей в Перми
Полицейские ведут расследование
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Полиции возбуждено уголовное дело после того, как ночью неизвестный сжег несколько автомобилей на парковке во дворе жилого дома. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
«В отделе полиции Дзержинского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ведутся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в полиции. Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Неизвестный поджег автомобили в Перми на парковке во дворе дома по ул. Куфонина, 9. В результате его действий огонь распространился на семь машин. Четыре автомобиля полностью уничтожены, еще три получили повреждения.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!