Происшествия

В полиции возбудили уголовное дело после поджога автомобилей в Перми

19 ноября 2025 в 14:57
Полицейские ведут расследование

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Полиции возбуждено уголовное дело после того, как ночью неизвестный сжег несколько автомобилей на парковке во дворе жилого дома. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«В отделе полиции Дзержинского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ведутся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в полиции. Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Неизвестный поджег автомобили в Перми на парковке во дворе дома по ул. Куфонина, 9. В результате его действий огонь распространился на семь машин. Четыре автомобиля полностью уничтожены, еще три получили повреждения.

