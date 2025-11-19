В полиции возбудили уголовное дело после поджога автомобилей в Перми

Полицейские ведут расследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Полиции возбуждено уголовное дело после того, как ночью неизвестный сжег несколько автомобилей на парковке во дворе жилого дома. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«В отделе полиции Дзержинского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ведутся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в полиции. Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.