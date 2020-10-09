Вирусолог раскрыл различия в мутациях коронавируса и гриппа

Мутация в вирусах, по словам ученого, происходит по-разному Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус, как и сезонные вирусы, подвержен мутациям. Однако, в отличие от того же гриппа, с СOVID-19 сам процесс мутации происходит по-другому. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Представьте себе, что вирус — это флешка, которая несет информацию. Эта информация копируется на другие новые флешки. Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации», — рассказал Аграновский.

Мутация коронавируса происходит при копировании информации с одной «флешки» на другую. Тогда как вирусы гриппа и других сезонных инфекций, по словам ученого, состоят из восьми постоянно копирующихся «флешек».

При мутациях сезонных вирусов возможна одна замена «флешки» на другую, что приводит к появлению нового штамма. Поэтому вакцины от таких вирусов со временем теряют свою эффективность.

Ученый допустил небольшой шанс, что при мутации коронавируса возможно падение эффективности против него уже разработанных вакцин. Однако из-за его целостности, такой сценарий видится маловероятным.