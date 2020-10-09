Жительницу Карпинска, мучавшую дочь, увезла полиция

В рамках следствия свердловчанке предстоит пройти психиатрическое обследование Фото: Илья Московец © URA.RU

Женщину из Карпинска, которая чуть не заморила голодом шестимесячную дочь, доставили для проведения психиатрической экспертизы в «Судебно-психиатрическое отделение №10» в Волчанске. Об этом сообщил URA.RU собственный источник в Карпинске.

«На этом учреждении настояли следователи, которые ведут дело», — утверждает собеседник агентства. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга подтвердил, что учреждение для проведения психиатрической экспертизы, как правило, определяют следователи по согласованию со структурами областного минздрава.

Как писало URA.RU, 37-летняя Юлия родила дочь 6 месяцев назад после развода с мужем. Имея умысел уморить младенца голодом, жительница Карпинска положила дочь в спортивную сумку и заперла в шкафу. Ребенка случайно обнаружили гости Юлии. У женщины еще двое детей — сын 13 лет и дочь 3 лет. Новорожденная девочка выжила благодаря тому, что ее тайком подкармливал старший брат.