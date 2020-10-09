Ранее Роман Кравченко (на фото) работал под руководством Игоря Трифонова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу Игорь Озеров инициировал проверки в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга, которую возглавляет экс-глава отдела полиции №8 Роман Кравченко. Как сообщил URA.RU источник в городских структурах власти, это может быть связано с уголовным делом в отношении экс-руководителя городского главка полиции Игоря Трифонова, под руководством которого ранее работал глава района Роман Кравченко.

«Отделу экономической безопасности и противодействия коррупции [ОБЭП и ПК] дано поручение проверить расходование бюджетных средств администрацией Орджоникидзевского района. В связи с этим уже запрошена информация о заключении муниципальных контрактов в 2019—2020 годах. Но никаких выемок и прочих мероприятий пока не было», — поделился собеседник агентства. Представитель УМВД на момент публикации не ответила на звонок корреспондента.

По словам другого источника, проверки могут быть связаны с желанием Озерова проверить, не был ли причастен Кравченко к коррупционным схемам бывшего начальника. «Для Озерова важно включиться это громкое дело, найти хотя бы минимальные зацепки, чтобы показать руководству эффективность свою и команды», — объяснил инсайдер. Сам Кравченко отказался давать комментарии по теме. В его окружении URA.RU пояснили, что Кравченко, хоть и работал под руководством Трифонова, «никогда не входил в его команду».

Игорь Трифонов, возглавлявший полицию Екатеринбурга в 2011—2017 годах, ранее был арестован по обвинению в получении взятки. По версии следствия, в 2015 году он через посредников получил от бывшего зампредправления банка «Кольцо Урала» в Екатеринбурге Олега Коноплева взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитной организации.