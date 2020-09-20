Московский суд арестовал бывшего начальника УМВД Екатеринбурга

Игоря Трифонова подозревают в получении взятки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу, экс-министра внутренних дел Карачаево-Черкесии Игоря Трифонова арестовали. Такое решение приняли в Мещанском районном суде города Москвы.

«Мещанский суд арестовал подозреваемого в получении взятки бывшего министра внутренних дел Карачаево-Черкесии Игоря Трифонова», — передает «РЕН ТВ». Ранее источник URA.RU сообщил о его задержании. Также был задержан и взяткодатель — председатель правления одного из банков.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей суда.

Против бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу дал показания арестованный бывший начальник управления экономического безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуард Воронин. Он сообщил, что был посредником при передаче взятки в размере 10 миллионов рублей.

Трифонов в 2017 году был переведен из Екатеринбурга на пост министра внутренних дел Карачаево-Черкесии. 5 ноября 2019 года он был уволен президентом РФ Владимиром Путиным.