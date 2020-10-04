Сванидзе предрек, чем закончится война в Карабахе

для территориальных споров истории не существует, считает Николай Сванидзе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Война в Карабахе будет продолжаться сотни лет. Такое мнение URA.RU выразил политолог, историк и журналист Николай Сванидзе.

«Это бесконечный конфликт. Он не имеет разрешения, к сожалению. Это прямой ящик с бедами, который невозможно закрыть. В этой истории никто не победит», — считает политолог. По его словам, война будет продолжаться, пока в этом регионе не установят такие же отношения как в Европе. «Французы и немцы воевали веками, а сейчас им плевать, кому принадлежат земли», — заявил журналист. Он добавил, что в этой войне нет правых, поскольку «для территориальных споров истории не существует».

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, однако обстрелы территории продолжаются.