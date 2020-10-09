В Карабахе вступил в силу режим прекращения огня

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие начало действовать в 12:00 по местному времени.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном в Москве в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Консультации продлились около 10 часов. В итоге стороны договорились о прекращении огня, пишет RT. До вступления соглашения в силу Азербайджан заявил о новых ракетных ударах со стороны Армении. Политолог Федор Лукьянов считает, что в Карабахе, не сразу удается добиться перемирия. Для стабилизации ситуации требуется несколько раундов дипломатических переговоров и возможны нарушения.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны объявили о военном положении. Также страны заявляли о взаимном обстреле, передает агентство Nation News.
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