Мария Кожевникова обвинила врачей из-за малышки, запертой в шкафу

В трагедии виноваты все службы, которые должны были обеспечивать контроль здоровья малышки, считает Кожевникова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Мать морила голодом новорожденную дочь в Карпинске

Одними из виновников трагедии с новорожденной девочкой из Карпинска (Свердловская область), которую мать полгода держала в сумке в шкафу, могут быть врачи, считает экс-депутат Госдумы, звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова. Такое мнение актриса высказала в беседе URA.RU.

«Где органы [опеки]? Где люди профильные, которые обязаны были следить за ребенком? Все ли с ним в порядке, как он развивается?» — удивилась Кожевникова. По ее мнению, таких ситуаций, как в Карпинске, просто не должно происходить, так как отношение к новорожденным детям должно быть особенным. «Есть врачи, которые должны наблюдать ребенка. Представьте, полгода ребенок вообще не появляется [на осмотрах]», — возмутилась актриса.

Экс-депутат уверена, что сейчас должна начаться череда расследований по многим направлениям, потому что произошедшее, по ее словам, стало цепочкой преступлений против ребенка. По поводу матери девочки Кожевникова высказалась резко. «Человек просто тронулся умом. Я, по крайней мере, другого объяснения не могу найти», — добавила она. По мнению актрисы, у женщины могла быть сильнейшая послеродовая депрессия, которая встречается у женщин. В разговоре с агентством Кожевникова заявила, что готова помочь девочке финансово, а также придать огласке эту трагедию.

Ранее стало известно об истории полугодовалой девочки, которую родная мать с рождения морила голодом и держала в сумке в шкафу. Девочку случайно нашли и срочно госпитализировали в Екатеринбург. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Ей ставят дистрофию 3 степени на фоне истощения от голодания.