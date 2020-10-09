Вертолет медицины катастроф приземлился у здания ОДКБ №1 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вертолет медицины катастроф с шестимесячной девочкой из Карпинска на борту приземлился поблизости от задания ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Ребенка едва не уморила голодом родная мать. Медики борются за жизнь новорожденной.

Девочку встретила реанимационная бригада. Ее завернули в теплосберегающее одеяло из фольги и погрузили в автомобиль скорой помощи, после чего транспортировали к дверям приемного покоя. По словам врача-реаниматолога, ребенок находится в стабильном состоянии. «Транспортировка осуществлялась вертолетом, девочка перенесла ее хорошо, она в сознании. В вертолете находилась в специальном транспортном инкубаторе. Весь полет девочка спала», — рассказал Игорь Барсуков, врач-анестезиолог Центра медицины катастроф.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Ребенок доставлен в тяжёлом состоянии. У нее выраженная асфиксия 3 степени на фоне истощения от голодания. Требуется комплекс обследований. Кормить девочку пока будут через вену», — прокомментировала Алина Панишева, врач-реаниматолог ОДКБ-1. По словам медиков, пакет с ребенком был очень лёгкий — пять месяцев девочка почти ничего не ела. Сейчас ее вес составляет 3100 грамм — меньше, чем у некоторых новорожденных. За состоянием девочки сейчас следят три реаниматолога, а также врач-педиатр.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как писало URA.RU, мать девочки 37-летняя жительница Карпинска Юлия незадолго до родов развелась с мужем. Ребенок родился в домашних условиях. Роженица попробовала заморить младенца голодом: положила в спортивную сумку и закрыла в шкафу. У женщины есть двое старших детей: 13-ти и 3 лет. Новорожденную тайком подкармливал старший брат, благодаря чему она пережила шесть месяцев. Шестимесячную девочку случайно обнаружили гости Юлии.

Полиция возбудила уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»). Женщина проходит психиатрическую экспертизу, старшие дети переданы под опеку бабушки. Младенца же доставили в Краснотурьинск, откуда по воздуху транспортируют в Екатеринбург.