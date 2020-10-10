Мировых ученых призвали на Камчатку

Глава Камчатского края призвал мировых ученых на помощь в борьбе с катастрофой (архивное фото) Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

новость из сюжета Загрязнение воды на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов из-за экологической катастрофы позвал в регион мировых ученых. Об этом чиновник заявил в своем Instagram.

«Вчера направил письма в адрес зарубежных ученых с предложением подключиться к исследованиям Тихого океана. MIT, CalTech, Пекинский университет, Университет Токио», — написал Солодов.

Глава региона подчеркнул, что нужно выяснить причины экологического ЧП на Камчатке. Для этого необходимо выслушать мнения экспертов и узнать, как с такими ситуациями справлялись в других странах. Солодов также пообещал уволить тех, кто виновен в загрязнении океана.

О катастрофе на Камчатке заговорили в начале октября. В интернете появились страшные кадры Тихоокеанского берега, усыпанного трупами морских животных, сообщает телеканал 360. Помимо этого, местные серферы начали жаловаться на плохое самочувствие после купания, а некоторые даже попали в больницу с ожогами роговицы глаза.