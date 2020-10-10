Риелтор раскрыл хитрость для экономии на ипотеке

Продав квартиру в ипотеке, можно улучшить условия для покупки новой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В сложившейся ситуации на рынке недвижимости у россиян появился хитрый способ сэкономить на ипотеке. Он сохранит деньги тем, кто купил квартиры до появления льготной ипотеки, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.

«Допустим, три года назад человек взял ипотеку под 10% и хочет продать свою вторичку вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4% годовых. А ипотека на новостройки — 6,5%. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4% и когда 6,5%. По тюменским ценам человек мог взять дополнительно от 10 до 12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа», — объяснил выгоду ситуации Камельских.

Примечательно, что продажа таких квартир выгодна не только собственникам, но и покупателям. Зачастую россияне хотят совершить сделку побыстрее, боясь, что льгота на ипотеки закончится, объясняет эксперт. Из-за этого продавцы сильно снижают цену, чтобы успеть и продать свою, и купить другую недвижимость в новостройке, заключил Камельских.