Влад Бумага поиздевался над людьми в безлюдном спа-центре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие детского сада Снегирёк. Сургут , бассейн, лягушатник, надувной круг, детский бассейн
Блогер предложил друзьям окунуться в ледяной и горячий бассейны (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Белорусский блогер Влад Бумага выпустил на своем youtube-канале новый челлендж в безлюдном спа-центре. В нем он посадил своих друзей в бассейны с горячей и холодной водой.

«В этом ролике ГОРЯЧИЙ vs ХОЛОДНЫЙ Бассейн Челлендж, участники будут выполнять задания за 1000 долларов», — сообщается под опубликованным роликом. По правилам челленджа, победителем станет тот, кто дольше просидит в обоих бассейнах.

Ранее Бумага уже устраивал подобные челленджи, где главным призом были деньги. Блогер предлагал людям найти драже M& M’s в полном бассейне конфет Skittles, а также проводил экстремальные прятки в парке развлечений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...