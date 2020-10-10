Белорусский блогер Влад Бумага выпустил на своем youtube-канале новый челлендж в безлюдном спа-центре. В нем он посадил своих друзей в бассейны с горячей и холодной водой.
«В этом ролике ГОРЯЧИЙ vs ХОЛОДНЫЙ Бассейн Челлендж, участники будут выполнять задания за 1000 долларов», — сообщается под опубликованным роликом. По правилам челленджа, победителем станет тот, кто дольше просидит в обоих бассейнах.
Ранее Бумага уже устраивал подобные челленджи, где главным призом были деньги. Блогер предлагал людям найти драже M& M’s в полном бассейне конфет Skittles, а также проводил экстремальные прятки в парке развлечений.
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