В Петербурге раскрыли схему хищения лекарств от рака на 100 млн

Полиция Санкт-Петербурга провела несколько десятков обысков в рамках уголовного дела о хищении медицинских препаратов для онкобольных на сумму больше 100 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.
«Лекарственные препараты похищались в медицинских организациях и впоследствии перепродавались оптом и в розницу. В результате 35 обысков изъяты документы, печати и штампы различных организаций, денежные средства и лекарственные препараты», — говорится в сообщении. В полицию были доставлены больше 15 человек.
Как сообщает издание «Фонтанка», обыски проходили в «определенных пространствах» в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова, Городском онкологическом диспансере на Каменном острове и Областном онкологическом диспансере. Также обыски проходили в квартирах медработников.
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