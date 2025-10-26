Логотип РИА URA.RU
Кличко признал тяжелое положение Украины перед зимой

26 октября 2025 в 05:48
Кличко заявил о больших сложностях с инфраструктурой накануне зимы

Фото: Официальный портал Киева

Украина столкнулась с угрозой самого тяжелого за последние годы отопительного сезона. Сложности связаны с повреждением инфраструктуры и нехваткой ресурсов. Об этом зарубежным СМИ рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы полномасштабного конфликта», — процитировал слова Кличко The New York Times. По сведениям издания, с началом холодов в стране могут усилиться перебои с электричеством, а многие домохозяйства столкнутся с недостатком тепла.

Ранее Кличко заявлял, что Украина нуждается в дипломатическом урегулировании конфликта с Россией. При этом Киеву придется пойти на территориальные уступки. Соответствующие заявления политик сделал вразрез со словами президента страны Владимира Зеленского.

