Кличко признал тяжелое положение Украины перед зимой
Кличко заявил о больших сложностях с инфраструктурой накануне зимы
Фото: Официальный портал Киева
Украина столкнулась с угрозой самого тяжелого за последние годы отопительного сезона. Сложности связаны с повреждением инфраструктуры и нехваткой ресурсов. Об этом зарубежным СМИ рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
«Сегодня перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы полномасштабного конфликта», — процитировал слова Кличко The New York Times. По сведениям издания, с началом холодов в стране могут усилиться перебои с электричеством, а многие домохозяйства столкнутся с недостатком тепла.
Ранее Кличко заявлял, что Украина нуждается в дипломатическом урегулировании конфликта с Россией. При этом Киеву придется пойти на территориальные уступки. Соответствующие заявления политик сделал вразрез со словами президента страны Владимира Зеленского.
