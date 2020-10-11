Россия третий день подряд обновляет рекорд по коронавирусу

С начала эпидемии в России зафиксировано 1 298 718 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд с начала пандемии коронавируса. Накануне было выявлено 12 846 зараженных, 9 октября — 12 126 заболевших. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Жертвами вируса стали 149 человек, полностью излечились — 4 240.

Рейтинг по количеству заболевших вирусом возглавляет Москва. Там зафиксировано 4501 новых случаев заболевания за сутки. На втором месте Санкт-Петербург с 528 случаями. На третьем — Московская область, где выявили 419 заболевших. Среди регионов Урала больше всего новых заболевших в Свердловской области (+209). В Челябинской области — 96, в Тюменской области — 118, в Курганской области — 66, в ХМАО — 199, в ЯНАО — 152, в Пермском крае — 99 новых выявленных случаев.

Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 1 298 718 заболевших. Из них жертвами инфекции стали 22 597 человек, вылечиться удалось 1 020 422 инфицированным.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что игра в футбол на открытом воздухе является лучшим способом профилактики COVID-19, пишет агентство Nation News. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский посоветовал россиянам избегать поездок в общественном транспорте, передает «Пятый канал».