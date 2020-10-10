10 октября 2020

Соцсети взорвались от побрившейся налысо Марьяны Ро. «Она выглядит буквально богично». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марьяна Ро — один из самых популярных блогеров России Фото: Instagram Марьяны Ро

Одна из самых популярных блогерш России Марьяна Ро сменила имидж и побрилась налысо. В своем аккаунте в TikTok она выложила запись, на которой сначала состригла волосы, а потом и вовсе сбрила их. Теперь у нее остались только короткие белые волосы и розовый рисунок на них.

Поклонники Марьяны Ро взорвали соцсети восторженными отзывами о смене имиджа. Всех восхитила смелость и решительность блогерши, а также ее красота.

Пользователей шокировал новый образ Марьяны
Некоторым настолько понравилось, что мы не можем выложить такие комментарии без небольшой маскировки
Возможно, некоторые поклонники Марьяны еще не успели полностью освоить школьную программу по русскому
Согласны
Некоторые пользователи считают, что побриться налысо в XXI веке — смелое решение для девушки…
…а некоторые девушки на самом деле только этого и хотят
Кто-то до сих пор не верит
Избраннику Марьяны, рэперу Face, подсказывают, как извлечь плюсы из ситуации

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...