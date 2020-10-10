Марьяна Ро — один из самых популярных блогеров России
Одна из самых популярных блогерш России Марьяна Ро сменила имидж и побрилась налысо. В своем аккаунте в TikTok она выложила запись, на которой сначала состригла волосы, а потом и вовсе сбрила их. Теперь у нее остались только короткие белые волосы и розовый рисунок на них.
Поклонники Марьяны Ро взорвали соцсети восторженными отзывами о смене имиджа. Всех восхитила смелость и решительность блогерши, а также ее красота.
Пользователей шокировал новый образ Марьяны
Некоторым настолько понравилось, что мы не можем выложить такие комментарии без небольшой маскировки
Возможно, некоторые поклонники Марьяны еще не успели полностью освоить школьную программу по русскому
Согласны
Некоторые пользователи считают, что побриться налысо в XXI веке — смелое решение для девушки…
…а некоторые девушки на самом деле только этого и хотят
Кто-то до сих пор не верит
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