Вирусолог пояснил, почему всплески коронавируса будут повторяться

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Вторая волна коронавируса. Городские зарисовки. Пермь, маска, маска медицинская, маска на тротуаре
Всплески COVID-19 будут повторяться, если россияне не будут соблюдать противоэпидемические правила Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Всплески заболеваемости коронавирусом в России будут повторяться, если граждане не будут соблюдать противоэпидемические правила. Об этом в разговоре с URA.RU сказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«Осенний всплеск [заболеваемости] связан с несколькими обстоятельствами. Первое: вроде бы как всего лишь ослабили меры, но люди это поняли так, что все меры сняты и перестали носить маски. На сегодня в Новосибирске носят маски всего 20-25% людей. Этого недостаточно, чтобы укротить эпидемию. Второй момент связан с тем, что начались занятия в школах и университетах. В совокупности с неношением масок, это и привело к такому результату. Такие всплески и спады будут повторяться, пока мы сами так необдуманно себя ведем», — отметил Нетесов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что текущее осложнение ситуации с коронавирусом является продолжением эпидемиологического процесса, который в разные сезоны проявляет себя по-разному. Она добавила, что его нельзя назвать второй волной, пишет RNS.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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