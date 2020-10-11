Вирусолог пояснил, почему всплески коронавируса будут повторяться

Всплески заболеваемости коронавирусом в России будут повторяться, если граждане не будут соблюдать противоэпидемические правила. Об этом в разговоре с URA.RU сказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук Сергей Нетесов.
«Осенний всплеск [заболеваемости] связан с несколькими обстоятельствами. Первое: вроде бы как всего лишь ослабили меры, но люди это поняли так, что все меры сняты и перестали носить маски. На сегодня в Новосибирске носят маски всего 20-25% людей. Этого недостаточно, чтобы укротить эпидемию. Второй момент связан с тем, что начались занятия в школах и университетах. В совокупности с неношением масок, это и привело к такому результату. Такие всплески и спады будут повторяться, пока мы сами так необдуманно себя ведем», — отметил Нетесов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что текущее осложнение ситуации с коронавирусом является продолжением эпидемиологического процесса, который в разные сезоны проявляет себя по-разному. Она добавила, что его нельзя назвать второй волной, пишет RNS.
Подписывайтесь на URA.RU в