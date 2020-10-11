Вирусолог назвал три условия снятия ограничений в пандемию

Зимой ограничительные меры из-за коронавируса в РФ не снимут, считает Алексей Аграновский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эффективность вакцины, поведение коронавируса и длительность иммунитета у переболевших и вакцинированных определят насколько долго продлятся ограничительные меры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация. Насколько будет эффективна вакцина, как быстро будет ослабевать инфекция, насколько длительным будет иммунитет у переболевших и у вакцинированных. Вот такие обстоятельства сыграют роль в том, насколько долго понадобятся [ограничительные] меры», — отметил собеседник агентства. Аграновский выразил уверенность, что зимой ограничения еще не будут сняты.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, должны быть адекватными, а не жесткими. Он отметил, что у России теперь есть вакцина, передает агентство Nation News.