Правительство РФ направило дополнительные деньги на выплаты детям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Агитация за Павла Грудинина, кандидата в президенты. Челябинск, купюры, тысяча рублей, банкноты, деньги, тысячи
Пособия на детей от трех до семи лет полагаются семьям с низким доходом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Около девяти миллиардов рублей правительство РФ направило в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Отмечается, что дополнительные деньги выделены в связи с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату.

Пособия на детей от трех до семи лет полагаются семьям с низким доходом. Размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет около 5,5 тысяч рублей в зависимости от региона.

Ранее кабмин РФ одобрил ряд изменений в вопросах распределения денежных средств на выплаты многодетным семьям в российских субъектах, сообщает агентство Nation News. Тем временем в Минтруда РФ уже прорабатывают варианты увеличения выплат работающим пенсионерам, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...