Правительство РФ направило дополнительные деньги на выплаты детям

Пособия на детей от трех до семи лет полагаются семьям с низким доходом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Около девяти миллиардов рублей правительство РФ направило в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Отмечается, что дополнительные деньги выделены в связи с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату.

Пособия на детей от трех до семи лет полагаются семьям с низким доходом. Размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет около 5,5 тысяч рублей в зависимости от региона.

Ранее кабмин РФ одобрил ряд изменений в вопросах распределения денежных средств на выплаты многодетным семьям в российских субъектах, сообщает агентство Nation News. Тем временем в Минтруда РФ уже прорабатывают варианты увеличения выплат работающим пенсионерам, передает телеканал 360.