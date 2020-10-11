Азербайджан предложили включить Турцию в переговоры по Карабаху

В Армении заявили, что Турция ведет войну в Нагорном Карабахе Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил включить представителей Турции в переговоры по урегулированию конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом он рассказал журналистам.

«Турция должна играть еще большую роль в нашем регионе, и в том числе в деле урегулирования конфликта [в Нагорном Карабахе]», — цитирует Алиева РБК. По его словам, Турецкая сторона играет позитивную роль в урегулировании Конфликта. Алиев подчеркнул, что Турция предотвратила вторжение других стран в Карабах.

Глава Азербайджана уточнил, что это решение принято им самостоятельно. Алиев рассказал, что влияние Турции в регионе может осуществляться на юридическом уровне.

Однако официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в своем Facebook, что Турция участвует эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, беспилотные аппараты наносят удары по гражданской инфраструктуре непризнанной республики. Ованнисян подчеркнул, что эти удары координирует Турция, которая также контролирует некоторые группировки войск, находящихся в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе 10 октября объявлено перемирие, передает «Национальная служба новостей». Трехсторонняя встреча между Азербайджаном, Арменией и Россией проходила в Москве.