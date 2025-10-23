Финляндия влезает в долги ради помощи Украине
Финляндия одобрила закупку оружия для Украины на 100 млн евро в долг
Правительство Финляндии утвердило закупку вооружений для Украины на сумму 100 миллионов евро в рамках американской программы PURL. Об этом сообщила газета Финляндии со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петтери Орпо.
«Ситуация на Украине остается критической. Нам нужно им помочь. Мы не можем оставаться в стороне, когда активно участвуют все страны Северной Европы и Прибалтики», — заявил Орпо, передает Helsingin Sanomat.
Средства на закупку вооружения будут взяты в долг, что приведет к увеличению государственного долга Финляндии. При этом премьер-министр отметил, что, несмотря на стремление правительства сокращать расходы, «очередных сокращений не предвидится».
Программа PURL была запущена в июле 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте для ускоренной поставки вооружений Украине из американских запасов. За первый месяц страны НАТО вложили в инициативу два миллиарда долларов, однако Киев настаивает на выделении одного миллиарда ежемесячно, что вызвало критику в ряде европейских стран. Финляндия присоединилась к программе в октябре, а ранее в ней уже участвовали Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.
