В мире

Европа

Финляндия влезает в долги ради помощи Украине

Финляндия выделила 100 млн евро на вооружение для Украины через программу США
23 октября 2025 в 18:08
Финляндия одобрила закупку оружия для Украины на 100 млн евро в долг

Финляндия одобрила закупку оружия для Украины на 100 млн евро в долг

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Правительство Финляндии утвердило закупку вооружений для Украины на сумму 100 миллионов евро в рамках американской программы PURL. Об этом сообщила газета Финляндии со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петтери Орпо.

«Ситуация на Украине остается критической. Нам нужно им помочь. Мы не можем оставаться в стороне, когда активно участвуют все страны Северной Европы и Прибалтики», — заявил Орпо, передает Helsingin Sanomat.

Средства на закупку вооружения будут взяты в долг, что приведет к увеличению государственного долга Финляндии. При этом премьер-министр отметил, что, несмотря на стремление правительства сокращать расходы, «очередных сокращений не предвидится».

Продолжение после рекламы

Программа PURL была запущена в июле 2025 года по инициативе президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте для ускоренной поставки вооружений Украине из американских запасов. За первый месяц страны НАТО вложили в инициативу два миллиарда долларов, однако Киев настаивает на выделении одного миллиарда ежемесячно, что вызвало критику в ряде европейских стран. Финляндия присоединилась к программе в октябре, а ранее в ней уже участвовали Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.

Комментарии (1)
  • РФ
    23 октября 2025 18:39
    Правительство Финляндии думает только ради шкур Зеленского, а не простых граждан народа Финляндии.
