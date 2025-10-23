Логотип РИА URA.RU
Прямой поезд из Москвы в Алматы возобновится спустя восемь лет

Из Москвы с 30 октября начнут ходить прямые поезда в Алматы
23 октября 2025 в 17:59
Поезда между Москвой и Алматы перестали ходить в 2017-м

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Москвы в Алматы (Казахстан) спустя восемь лет снова начнет ходить прямой поезд. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«По согласованию с „Казахстан темир жолы“ возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы. Беспересадочные вагоны будут курсировать через день», — говорится в сообщении. Из Алматы они начнут ходить с 26 октября в 20:00 (по местному времени) в составе поезда №7/8 Алматы — Саратов. Из Москвы — с 30 октября в 19:27 в составе поезда №85/86 Москва — Дербент. Поездка займет около 3,5 суток. Остановки, в частности, будут в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань.

Ранее после длительных перерывов также возобновлялись международные транспортные сообщения: в сентябре 2025 года «Аэрофлот» впервые за три года начал выполнять рейсы из Краснодара в Стамбул и Ереван. Тогда авиакомпания отметила высокий спрос на новые направления, а рейсы будут регулярными.

