Прямой поезд из Москвы в Алматы возобновится спустя восемь лет

Из Москвы в Алматы (Казахстан) спустя восемь лет снова начнет ходить прямой поезд. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«По согласованию с „Казахстан темир жолы“ возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы. Беспересадочные вагоны будут курсировать через день», — говорится в сообщении. Из Алматы они начнут ходить с 26 октября в 20:00 (по местному времени) в составе поезда №7/8 Алматы — Саратов. Из Москвы — с 30 октября в 19:27 в составе поезда №85/86 Москва — Дербент. Поездка займет около 3,5 суток. Остановки, в частности, будут в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань.