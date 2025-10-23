Радиостанция «Судного дня» передала три странных сообщения
23 октября 2025 в 18:02
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Радиостанция Судного дня выдала в эфир сразу три новых сообщения. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи». Согласно данным источника, станция передала слова «негропотоп», «гречневик» и «клинобоец».
