Владимир Путин рассказал, что всегда ждет поздравлений от родственников и друзей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин рассказал, что внуки дарят ему на день рождения поделки и рисунки. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Поделки бывают, рисунки, просто поздравления», — ответил Путин на вопрос о том, что получает на день рождения от внуков. Он также рассказал, что всегда ждет поздравлений от родственников и друзей, звонки от которых получает каждый праздник.

«Мой день рождения — это не национальный праздник», — ответил Путин на вопрос о том, почему он избегает обсуждения своего дня рождения. По словам российского лидера, не нужно преувеличивать значение этого события. Путин подчеркнул, что каждый должен проводить день рождения с родными, а политику не стоит афишировать это.

В день рождения, 7 октября, Путин рассказал о своих чертах характера, передает телеканал 360. Он уверен, что ему удалось сохранить человеческие черты несмотря на то, что политика меняет людей. Глава РФ отметил, что друзья подтверждают это наблюдение. Также он рассказал, что чувствует моральное удовлетворение от доверия россиян. Кроме того, глава страны заявил, что в большой политике не может быть друзей, так как превыше всего должны быть интересы государства и народа, уточняет радио Sputnik.