В Беларуси ОМОН избивает протестующих. Видео

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В Минске уже задержано более 50 человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В Минске силовики начали жесткие задержания протестующих. Соответствующие видео снимают очевидцы.

«В Минске жесткие задержания протестующих», — передает telegram-канал «Подъем». На видео очевидцев зафиксировано, как сотрудники ОМОНа избивают участников акции. Силовики применяют дубинки и перцовый газ для разгона демонстрантов. Однако представитель МВД сообщила РИА «Новости», что сотрудники минской милиции не применяли газ против протестующих.

В некоторых районах Белоруссии протестующие скрываются, как только на месте появляется ОМОН. В Минске уже задержано более 50 человек.

В ТАСС сообщают, что правоохранители в Белоруссии задержали четырех корреспондентов издания. Они освещали акцию протеста в Минске. Журналистам сообщили, что их отправят в Октябрьское РУВД. Силовики отпустили трех человек после того, как проверили их документы. Также правоохранители задержали работников агентства БелаПАН и газеты «Новы час», передает «Национальная служба новостей».

Акция протеста в Минске началась 11 октября. МВД Белоруссии усилило меры безопасности в городе. На улицы вывели спецтехнику и силовиков. Движение автомобилей, автобусов и метро ограничено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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