Спортсмены отказываются от Универсиады в Екатеринбурге

Спортсмены из Тамбовской области и Татарстана заявили, что не приедут на VII Всероссийскую Универсиаду в Екатеринбург, так как беспокоятся о своем здоровье. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).
«Сборные регионов продолжают отказываться от участия в финалах Всероссийской летней Универсиады», — цитирует ТАСС пресс-службу УрФУ. Отмечается, что опасения спортсменов связаны с сохранением здоровья.
Соревнования VII летней Универсиады-2020 проводят без зрителей, а состояние спортсменов и судей регулярно отслеживается. Сооружения для спортсменов обрабатываются, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Большая часть Универсиады проходит на объектах УрФУ. Спортсмены будут соревноваться в 13 видах спорта. Приехать на мероприятие должны более трех тысяч спортсменов. Открытие Универсиады состоялось 7 октября, состязания продлятся до 17 октября.
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