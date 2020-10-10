Глава ХМАО продолжает работать, несмотря на диагноз

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что работает удаленно после заражения коронавирусом. По словам главы региона, она чувствует себя нормально.
«Состояние здоровья таково, что не требуется стационарных условий, поэтому я на удаленном режиме работы», — рассказала в эфире телеканала «Россия 24» Комарова. Губернатор подчеркнула, что окружающие поддерживали ее, когда появилась новость о заражении.
По словам главы региона, в Югре на 11 октября коронавирус выявлен у 23 952 человек. 200 человек в регионе погибли от инфекции.
О болезни Комаровой стало известно 8 октября, передает агентство Nation News. Тогда губернатор получила положительный тест на COVID-19 и заявила, что готова работать удаленно. Позднее в своем Instagram она рассказала, что чувствует себя хорошо.
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