10 октября 2020
09 октября 2020
08 октября 2020

Глава ХМАО продолжает работать, несмотря на диагноз

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова рассказала, что чувствует себя нормально Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что работает удаленно после заражения коронавирусом. По словам главы региона, она чувствует себя нормально.

«Состояние здоровья таково, что не требуется стационарных условий, поэтому я на удаленном режиме работы», — рассказала в эфире телеканала «Россия 24» Комарова. Губернатор подчеркнула, что окружающие поддерживали ее, когда появилась новость о заражении.

По словам главы региона, в Югре на 11 октября коронавирус выявлен у 23 952 человек. 200 человек в регионе погибли от инфекции.

О болезни Комаровой стало известно 8 октября, передает агентство Nation News. Тогда губернатор получила положительный тест на COVID-19 и заявила, что готова работать удаленно. Позднее в своем Instagram она рассказала, что чувствует себя хорошо.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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