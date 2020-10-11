Названа причина, по которой россияне могут потерять свои квартиры

Оплату услуг ЖКХ лучше не пускать на самотек, отметила Надежда Ермолаева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителей квартир, владеющих жильем по договору социального найма, могут выселить за полугодовую просрочку платежей. С таким заявлением выступила адвокат Надежда Ермолаева.

«Жилищный кодекс предусматривает, что за несвоевременное внесение платежей за квартиру, находящуюся в соцнайме, жильцы несут ответственность, вплоть до расторжения договора», — заявила Ермолаева агентству «Прайм». Она отметила, что по закону такому лицу обязаны будут предоставить другое жилье.

Решение о выселении суд может принять, если обязательные платежи не закрывались в течение полугода без уважительной причины, отметила эксперт. Ермолаева подчеркнула, что за каждый день просрочки платежа копится штраф. При этом значение имеет не сумма задолженности, а именно ее срок. «Если в течение шести месяцев гражданин хоть раз внес плату, то выселить его не могут», — добавила она. Таким образом, шестимесячный срок начинает исчисляться заново.

Однако если возможности заплатить за жилье нет, то лучше не пускать ситуацию на самотек, а обратиться в управляющую компанию с просьбой предоставить рассрочку платежей или заключить договор о реструктуризации долга, добавила юрист. При этом просрочка платежей из-за болезни или задержки зарплаты является уважительной причиной и будет принята судом во внимание, рассказала Ермолаева. А некоторые категории граждан, такие как ветераны, инвалиды и семьи военнослужащих, вообще не могут быть выселены из-за просрочек платежей, заключила она.

Договор социального найма — документ на право пользования жильем, находящимся в собственности государства. Передается гражданам в пользование бессрочно. Права сторон договора регулируется жилищным кодексом.

Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести субсидии на аренду жилья малоимущим. В Общественной палате предлагают тратить на это 400 миллиардов рублей в год, передает телеканал 360.