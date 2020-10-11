Дональд Трамп хочет заключить Договор СНВ-3 с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США Фото: Официальный сайт Президента РФ

Заключение Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США рискует быть не долгосрочным, так как Вашингтон в любой момент может заявить о выходе из соглашения. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует до дня выборов в стране (3 ноября) договориться с Россией по поводу ядерного вооружения. Журналисты портала Axios отметили: в администрации главы Белого дома полагают, что достигли принципиального соглашения с президентом России Владимиром Путиным.

«Даже если будет подписан [СНВ-3], я не думаю, что это будет надолго. Они [США] просто заявят о выходе и все. Так как они заявили по ряду ключевых договоренностей. Открытое небо — важнейший был договор. Для них очень характерно не отвечать по обязательствам», — сказал Жилин в беседе с URA.RU.

Жилин также проанализировал, почему американская сторона решилась на продление СНВ-3. «Не нами сказано, что любая договоренность с англосаксами не стоит той бумаги, на которой стоят их подписи. В данном случае речь идет, видимо, о затягивании времени для каких-то целей. Возможно, возникли проблемы военно-технического характера. Есть обстоятельство, которое мы не знаем, но которое влияет на это решение», — полагает Жилин.

Договор СНВ-III заключен в 2010 году в Праге. Документ является единственным действующим соглашением между РФ и США об ограничении ядерных вооружений. Срок действия договора истекает в следующем году. Во время 75-й Генеральной Ассамблее ООН Владимир Путин заявил, что продление (СНВ-3) является первоочередным для России и США.