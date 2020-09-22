Путин раскрыл, нужно ли России продлевать ракетный договор с США

Продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) является первоочередным для России и США. Об этом во время 75-й Генеральной Ассамблее ООН заявил президент РФ Владимир Путин
«Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно — это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года», — отметил Путин в своей речи на Генассамблее ООН. Он отметил, что соответствующие переговоры уже идут с американской стороной.
Кроме того российский лидер предложил провести саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Также в своем выступлении Путин напомнил об инициативе России о запрете размещения оружия в космосе и применение силы в отношении космических объектов. По его мнению, Совет Безопасности ООН должен полнее учитывать интересы всех стран, но право вето ядерной пятерки должно сохраняться.
Во время выступления, Владимир Путин заявил, что глобальная экономика нуждается в долгосрочном восстановлении из-за пандемии коронавируса, пишет агентство Nation News. Он также предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН, передает RT.
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