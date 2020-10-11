11 октября 2020

Главный оппонент Фургала встал на его сторону

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Судебный процесс над Фургалом должен проходить в Хабаровске, считает Вячеслав Шпорт Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поддержал своего оппонента на выборах 2018 года, бывшего главу региона Сергея Фургала, арестованного по подозрению в участии в организации убийств. Шпорт встал на сторону протестующих и заявил, что суд над политиком должен проходить в Хабаровске.

«Что я думаю по поводу ареста Фургала. Полностью солидарен с жителями края. Должен быть открытый суд присяжных», — написал Шпорт в своем Instagram. Он подчеркнул, что судебный процесс должен проходить не в Москве, а в Хабаровске.

Люди должны увидеть доказательства, что Сергей Фургал виновен в том, в чем его обвиняют, отметил Шпорт. Экс-глава региона призвал правоохранительные органы прислушаться к мнению хабаровчан.

Вячеслав Шпорт был губернатором Хабаровского края с 6 мая 2009 по 28 сентября 2018. В 2018 году проиграл выборы кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля. Врио главы региона был назначен член партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Фургал подозревается в участии в организации убийств в начале 2000-х годов. Его эпатировали в Москву, в Хабаровском крае начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. В последние дни силовики стали применять к протестующим силу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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