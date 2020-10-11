Для свердловского мэра-старожила создадут должность в заксобрании

В свердловском заксобрании планируется создать постоянную комиссию по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями. Соответствующий пункт появился в повестке предстоящего 13 октября заседания областного парламента.
Как сообщил URA.RU один из депутатов заксобрания, комиссия создается специально под бывшего мэра Ивделя Петра Соколюка, победившего на довыборах депутата по Краснотурьинскому избирательному округу. Зарплата председателя комиссии будет выплачиваться из областного бюджета. «Решение о том, платить ему зарплату на этой должности или не платить принимает заксобрание. Однако все понимают, что там он уволился, надо же ему где-то деньги получать», — поделился собеседник агентства. «Должность будет оплачиваемой. Действительно, на эту должность рассматривается кандидатура Петра Соколюка. Решение депутаты примут тайным голосованием», — прокомментировала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.
Петр Соколюк получил мандат вместо скончавшегося в 2019 году Анатолия Сухова. В заксобрании Сухов занимал пост вице-спикера. В настоящее время по решению областного парламента пост занимает депутат от Кировского района Екатеринбурга Михаил Клименко.
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