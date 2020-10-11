Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в кулуарах заявил, что примет решение об ужесточении карантина, если в регионе больше трех дней подряд будет выявлено свыше 200 новых пациентов с коронавирусом, сообщил собеседник URA.RU в окружении главы региона. В воскресенье штаб отчитался о 209 подтвержденных диагнозах.
«Губернатор дал понять, что дожидаться более высоких цифр не намерен. Упоминалась ситуация весной, когда переход был очень резким — после 170 пациентов стало сразу 250 и больше», — рассуждает собеседник агентства. Сомнений в том, что ограничения придется вводить — нет, полагает другой собеседник URA.RU в Роспотребнадзоре, отмечая что к концу недели в регионе, вероятно, ежедневно будет выявляться по 230-240 новых пациентов с COVID.
Источник агентства полагает, что ужесточение карантина будет идти по пути контроля за числом посетителей в общепите и ТРЦ, закрытия магазинов не планируется. Параллельно будет поднят вопрос о дальнейшем переводе сотрудников на «удаленку». О переходе школ и вузов на дистант речи пока не идет. Число проверяющих в транспорте и на улицах также, вероятно, будет увеличено. Решение об ужесточении карантина может быть принято уже сегодня, поскольку 12 сентября истекает действие ограничительных мер «коронавирусного» указа №100-УГ.
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