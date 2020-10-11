11 октября 2020
10 октября 2020
09 октября 2020

Свердловская область на пороге нового карантина. Куйвашев назвал условие введения ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запуск новой производственной линии Богдановичского городского молочного завода. Свердловская область, Богданович, куйвашев евгений, мартьянов павел
Губернатор введет новые ограничения, если в регионе ежедневно будут выявлять более 200 ковидных пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в кулуарах заявил, что примет решение об ужесточении карантина, если в регионе больше трех дней подряд будет выявлено свыше 200 новых пациентов с коронавирусом, сообщил собеседник URA.RU в окружении главы региона. В воскресенье штаб отчитался о 209 подтвержденных диагнозах.

«Губернатор дал понять, что дожидаться более высоких цифр не намерен. Упоминалась ситуация весной, когда переход был очень резким — после 170 пациентов стало сразу 250 и больше», — рассуждает собеседник агентства. Сомнений в том, что ограничения придется вводить — нет, полагает другой собеседник URA.RU в Роспотребнадзоре, отмечая что к концу недели в регионе, вероятно, ежедневно будет выявляться по 230-240 новых пациентов с COVID.

Источник агентства полагает, что ужесточение карантина будет идти по пути контроля за числом посетителей в общепите и ТРЦ, закрытия магазинов не планируется. Параллельно будет поднят вопрос о дальнейшем переводе сотрудников на «удаленку». О переходе школ и вузов на дистант речи пока не идет. Число проверяющих в транспорте и на улицах также, вероятно, будет увеличено. Решение об ужесточении карантина может быть принято уже сегодня, поскольку 12 сентября истекает действие ограничительных мер «коронавирусного» указа №100-УГ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...