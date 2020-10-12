Евросоюз рассмотрит введение санкций по делу Навального

Главы МИД стран Евросоюза соберутся в Люксембурге 12 октября Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Главы МИД стран ЕС 12 октября обсудят в Люксембурге общую позицию по делу Алексея Навального. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Очевидно, что закон был нарушен в результате применения отравляющего вещества „Новичок“ на территории России. Мы намерены согласовать общую позицию стран ЕС, чтобы добиться полного расследования дела», — приводит слова Хаависто ТАСС. Министр добавил, что главы МИД стран ЕС также обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, где продолжаются боевые действия, несмотря на достигнутое соглашение о перемирии.

Германия и Франция уже выработали предложения по санкциям в связи с делом Навального, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он отметил, что персональные ограничения против ряда лиц будут представлены коллегам из других стран Евросоюза. Маас отметил, что в инциденте с Навальным имело место нарушение Конвенции по запрещению химоружия.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Оттуда его перевезли в берлинскую клинику Charite. Власти Германии позднее заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». В МИД России позднее заявили, что на территории РФ ядов этой группы нет, передает телеканал 360.