11 октября 2020

Пианист Мацуев сообщил о смерти дирижера Евгения Шестакова

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В Тюмени скончался заболевший COVID-19 дирижер Евгений Шестаков Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени умер художественный руководитель и главный дирижер филармонического оркестра Евгений Шестаков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пианист Денис Мацуев.

«Пришла трагическая новость из моей дорогой и любимой Тюмени. Ушёл из жизни великолепный маэстро Евгений Иванович Шестаков, с которым мы очень много лет дружили и выступали вместе. <…>. Много есть, что вспомнить про него и рассказать. Главное — он воплотил в жизнь свою мечту о создании оркестра. Это было историческое событие для культуры Тюмени и Тюменской области. <…>. », — написал Мацуев.

Он отметил, что недавно обсуждал с дирижером программу фестиваля на декабрь этого года. Однако Евгений Шестаков заразился коронавирусом. У него остались молодая жена, маленькая дочка и еще один ребенок, «который должен появиться совсем скоро», написал пианист.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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