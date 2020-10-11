Пианист Мацуев сообщил о смерти дирижера Евгения Шестакова

В Тюмени скончался заболевший COVID-19 дирижер Евгений Шестаков Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени умер художественный руководитель и главный дирижер филармонического оркестра Евгений Шестаков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пианист Денис Мацуев.

«Пришла трагическая новость из моей дорогой и любимой Тюмени. Ушёл из жизни великолепный маэстро Евгений Иванович Шестаков, с которым мы очень много лет дружили и выступали вместе. <…>. Много есть, что вспомнить про него и рассказать. Главное — он воплотил в жизнь свою мечту о создании оркестра. Это было историческое событие для культуры Тюмени и Тюменской области. <…>. », — написал Мацуев.

Он отметил, что недавно обсуждал с дирижером программу фестиваля на декабрь этого года. Однако Евгений Шестаков заразился коронавирусом. У него остались молодая жена, маленькая дочка и еще один ребенок, «который должен появиться совсем скоро», написал пианист.