Пермский край в шаге от рекорда по заболеваемости коронавирусом

В регионе выявлено 104 инфицированных Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом. Об этом на своей официальной странице в соцсетях сообщает краевой оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Регион приблизился к рекордным цифрам по заболеваемости с момента начала пандемии.

«В Пермском крае выявлено 104 новых случая заражения COVID-19: 90 человек проходят лечение в больницах, 14 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — указано в сообщении оперштаба.

Максимальное число зараженных в Прикамье за все время пандемии — 107 — было выявлено 14 июня. Из 104 новых инфицированных — 35 мужчин, 68 женщин, 1 ребенок. Общее число инфицированных в крае достигло 10818. Коэффициент распространения инфекции составил 1,09 (на 11 октября — 1,09), ежесуточный прирост больных — 1,0%.