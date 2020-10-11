11 октября 2020
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08 октября 2020

Пермский край в шаге от рекорда по заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, коридор больницы, защитные очки, защитная маска, защитная одежда, больница, covid-19, covid19, ковид, противочумной костюм
В регионе выявлено 104 инфицированных Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом. Об этом на своей официальной странице в соцсетях сообщает краевой оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Регион приблизился к рекордным цифрам по заболеваемости с момента начала пандемии.

«В Пермском крае выявлено 104 новых случая заражения COVID-19: 90 человек проходят лечение в больницах, 14 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — указано в сообщении оперштаба.

Максимальное число зараженных в Прикамье за все время пандемии — 107 — было выявлено 14 июня. Из 104 новых инфицированных — 35 мужчин, 68 женщин, 1 ребенок. Общее число инфицированных в крае достигло 10818. Коэффициент распространения инфекции составил 1,09 (на 11 октября — 1,09), ежесуточный прирост больных — 1,0%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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