Разговор с Путиным повлиял на планы свердловского губернатора

Свердловский губернатор проверит ход строительства Дворца Самбо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в среду, 14 октября, проведет совещание по строительству объектов Универсиады, следует из планов главы региона. Перед этим он посетит Верхнюю Пышму, где идет строительство Дворца Самбо, который будет использован во время студенческих игр.

Губернатор обсуждает готовность к Универсиаде спустя неделю после заседания Совета по развитию физкультуры и спорта, на котором он доложил Владимиру Путину о ходе работ. В частности, он отметил что из 9 новых объектов один — волейбольная академия имени Николая Карполя — будет сдан в 2020 году, и еще два, Дворец Самбо и футбольный центр, в 2021.

У Куйвашева насыщенный график личных встреч: он планирует дать аудиенцию сенатору Эдуарду Росселю, депутатам заксобрания Вячеславу Брозовскому и Виктору Якимову, встретиться с вице-мэром Екатеринбурга Ильей Захаровым и главой Среднеуральска Андреем Зашляпиным. В четверг намечены встречи с председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым и гендиректором ПАО «Т Плюс» Петром Фрадковым.

Заседание расширенного штаба по коронавирусу с участием глав муниципальных образования намечено на вторник, заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина в режиме ВКС — на среду, заседание правительства — на четверг.

В пятницу состоится совещание полпреда президента в УрФО по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Ожидается, что губернатор примет участие в нем в режиме видеоконференцсвязи.